29.01.2020, 10:41
На Курилах в связи с нападением собак на ребёнка заведено дело
ИА «Ореанда-Новости». В среду управлением СК РФ по Сахалинской области было заявлено о возбуждении уголовного дела в связи с нападением на Курилах бездомных собак на ребёнка пяти лет.
Ранее появилась информация, что в населённом пункте Горячие Ключи, расположенном на курильском острове Итуруп, во вторник на пятилетнего ребёнка напали бездомные собаки.
Мальчика привезли в областное лечебное учреждение для детей, где ему экстренно сделали операцию.
Сейчас пострадавший ребёнок находится в отделение реанимации.
В ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".
Соощается, что обязанности, связанные с организацией проведения мероприятий по регулированию численности бездомности животных, должна исполнять администрация муниципалитета.
Ранее появилась информация, что в населённом пункте Горячие Ключи, расположенном на курильском острове Итуруп, во вторник на пятилетнего ребёнка напали бездомные собаки.
Мальчика привезли в областное лечебное учреждение для детей, где ему экстренно сделали операцию.
Сейчас пострадавший ребёнок находится в отделение реанимации.
В ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".
Соощается, что обязанности, связанные с организацией проведения мероприятий по регулированию численности бездомности животных, должна исполнять администрация муниципалитета.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии