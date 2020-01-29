Ранее появилась информация, что в населённом пункте Горячие Ключи, расположенном на курильском острове Итуруп, во вторник на пятилетнего ребёнка напали бездомные собаки.Сейчас пострадавший ребёнок находится в отделение реанимации.В ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".Соощается, что обязанности, связанные с организацией проведения мероприятий по регулированию численности бездомности животных, должна исполнять администрация муниципалитета.