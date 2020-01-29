ИА «Ореанда-Новости». В среду управлением СК РФ по Сахалинской области было заявлено о возбуждении уголовного дела в связи с нападением на Курилах бездомных собак на ребёнка пяти лет. 

Ранее появилась информация, что в населённом пункте Горячие Ключи, расположенном на курильском острове Итуруп, во вторник на пятилетнего ребёнка напали бездомные собаки.

Мальчика привезли в областное лечебное учреждение для детей, где ему экстренно сделали операцию. 

Сейчас пострадавший ребёнок находится в отделение реанимации. 

В ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".

Соощается, что обязанности, связанные с организацией проведения мероприятий по регулированию численности бездомности животных, должна исполнять администрация муниципалитета.