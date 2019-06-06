06.06.2019, 01:01
На международном экономическом форуме в Петербурге открылся стенд Евро-2020
ИА "Ореанда-Новости" В павильоне Международного экономического форума в городе Санкт-Петербурге сегодня был презентован стенд, посвящённый предстоящему чемпионату Европы по футболу Евро-2020. Выставку футбольных экспонатов гости форума могут увидеть в зале G "Экспофорума".
Организаторы выставочного стенда позаботились о том, чтобы здесь были представлены по-настоящему уникальные и раритетные вещи. Так можно увидеть бутсы, которые принадлежали советскому футбольному вратарю и заслуженному мастеру спорта СССР Алексею Хомичу. Золотой мяч другой легенды советского футбола Льва Яшина представлен также на выставке. Этот трофей вратарь советского футбольного клуба "Динамо" и олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года Яшин получил в 1963 году за звание лучшего игрока Европы. На "Экспофоруме" находится и другая вещь Льва Яшина - знаменитая кепка вратаря. Презентован серебряный кубок Анри Делоне - главный приз, который вручается победителям чемпионатов Европы по футболу, проводимых под руководством Союза европейских футбольных организаций (УЕФА) каждые четыре года. Представлены и золотые медали олимпиад 1956 года в австралийском Мельбурне и 1988 года в южнокорейском Сеуле.
Кроме того, гости Международного экономического форума в городе Санкт-Петербурге смогут увидеть и талисман предстоящего европейского чемпионата по футболу - мальчик по имени Скиллзи. Напомним, что в Санкт-Петербурге в 2020 году пройдут матчи предстоящего футбольного турнира.
Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу в 2020 году представляет собой турнир, который будет проводиться с марта 2019 года по март 2020 года. Главная цель проведения состязания - определить 24 мужских сборных, которые выйдут в финальный турнир.
Организаторы выставочного стенда позаботились о том, чтобы здесь были представлены по-настоящему уникальные и раритетные вещи. Так можно увидеть бутсы, которые принадлежали советскому футбольному вратарю и заслуженному мастеру спорта СССР Алексею Хомичу. Золотой мяч другой легенды советского футбола Льва Яшина представлен также на выставке. Этот трофей вратарь советского футбольного клуба "Динамо" и олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года Яшин получил в 1963 году за звание лучшего игрока Европы. На "Экспофоруме" находится и другая вещь Льва Яшина - знаменитая кепка вратаря. Презентован серебряный кубок Анри Делоне - главный приз, который вручается победителям чемпионатов Европы по футболу, проводимых под руководством Союза европейских футбольных организаций (УЕФА) каждые четыре года. Представлены и золотые медали олимпиад 1956 года в австралийском Мельбурне и 1988 года в южнокорейском Сеуле.
Кроме того, гости Международного экономического форума в городе Санкт-Петербурге смогут увидеть и талисман предстоящего европейского чемпионата по футболу - мальчик по имени Скиллзи. Напомним, что в Санкт-Петербурге в 2020 году пройдут матчи предстоящего футбольного турнира.
Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу в 2020 году представляет собой турнир, который будет проводиться с марта 2019 года по март 2020 года. Главная цель проведения состязания - определить 24 мужских сборных, которые выйдут в финальный турнир.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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