Выставку футбольных экспонатов гости форума могут увидеть в зале G "Экспофорума".Так можно увидеть бутсы, которые принадлежали советскому футбольному вратарю и заслуженному мастеру спорта СССР Алексею Хомичу. Золотой мяч другой легенды советского футбола Льва Яшина представлен также на выставке. Этот трофей вратарь советского футбольного клуба "Динамо" и олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года Яшин получил в 1963 году за звание лучшего игрока Европы. На "Экспофоруме" находится и другая вещь Льва Яшина - знаменитая кепка вратаря. Презентован серебряный кубок Анри Делоне - главный приз, который вручается победителям чемпионатов Европы по футболу, проводимых под руководством Союза европейских футбольных организаций (УЕФА) каждые четыре года. Представлены и золотые медали олимпиад 1956 года в австралийском Мельбурне и 1988 года в южнокорейском Сеуле.Напомним, что в Санкт-Петербурге в 2020 году пройдут матчи предстоящего футбольного турнира.Главная цель проведения состязания - определить 24 мужских сборных, которые выйдут в финальный турнир.