10.08.2019, 15:52
На митинг в Москве пришло около 40 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости». По данным «Белого счётчика» на согласованный митинг в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму пришло около 40 тысяч человек, пишет «Новая газета».
На акции уже выступил рэпер Face. Отмечается, что во время выступления артиста к сцене стягивался ОМОН. Напомним, власти города запретили проводить концерт во время митинга.
Отмечается также, что на акции протеста выступили другие известные люди, в том числе, журналист Леонид Парфёнов, блогер Данила Поперечный, писательница Людмила Улицкая и другие.
Согласованная акция протеста проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов.
На акции уже выступил рэпер Face. Отмечается, что во время выступления артиста к сцене стягивался ОМОН. Напомним, власти города запретили проводить концерт во время митинга.
Отмечается также, что на акции протеста выступили другие известные люди, в том числе, журналист Леонид Парфёнов, блогер Данила Поперечный, писательница Людмила Улицкая и другие.
Согласованная акция протеста проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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