На акции уже выступил рэпер Face. Отмечается, что во время выступления артиста к сцене стягивался ОМОН. Напомним, власти города запретили проводить концерт во время митинга.Отмечается также, что на акции протеста выступили другие известные люди, в том числе, журналист Леонид Парфёнов, блогер Данила Поперечный, писательница Людмила Улицкая и другие.Согласованная акция протеста проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов.