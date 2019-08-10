Полиция напомнила, что за такие призывы предусмотрена ответственность в соответствии с законом. После митинга часть участников пошла по центру Москвы. "Новая газета" сообщает, что на Ильинской площади сейчас около 200 человек. Полицейские начали задержания.Сам митинг, который закончился на проспекте Сахарова, был согласован. По данным «Белого счётчика», на него пришли 47,2 тысячи человек. Однако МВД сообщило о 20 тысячах участников.