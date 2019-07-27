27.07.2019, 15:43
На несогласованном митинге в Москве задержали почти 300 человек
ИА «Ореанда-Новости». В столице проходит несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На акции уже задержаны 295 человек, сказано на сайте ГУ МВД по Москве.
СМИ также сообщают, что в одном из переулков около Тверской улицы кто-то распылил газ.
Участники митинга скандирует различные лозунги. Полиция продолжает задержания. Известно также, что сотрудники Росгвардии не пустили свадебную машину к ресторану на Тверской.
Накануне у многих независимых кандидатов и их родственников прошли обыски, самих оппозиционеров задержали.
СМИ также сообщают, что в одном из переулков около Тверской улицы кто-то распылил газ.
Участники митинга скандирует различные лозунги. Полиция продолжает задержания. Известно также, что сотрудники Росгвардии не пустили свадебную машину к ресторану на Тверской.
Накануне у многих независимых кандидатов и их родственников прошли обыски, самих оппозиционеров задержали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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