СМИ также сообщают, что в одном из переулков около Тверской улицы кто-то распылил газ.Участники митинга скандирует различные лозунги. Полиция продолжает задержания. Известно также, что сотрудники Росгвардии не пустили свадебную машину к ресторану на Тверской.Накануне у многих независимых кандидатов и их родственников прошли обыски, самих оппозиционеров задержали.