ИА «Ореанда-Новости» На окраине Донецка группа журналистов попала под миномётный обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

В состав группы входили представители News Front, «РИА Новости» и независимые журналисты. Они приехали в посёлок Александровка вместе с сотрудниками пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики, чтобы зафиксировать разрушения после предыдущего обстрела украинских военных.

Пострадавших при обстреле нет.

Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир назвал случившееся преступлением. Он заявил, что это прямая атака на свободу слова, при этом допустив, что обстрел мог вестись целенаправленно, поскольку это уже не первый подобный случай в данном регионе.