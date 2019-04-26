ИА «Ореанда-Новости» На майские праздники в столице будет + 15, и пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая температура ниже установленной нормы на 1,5 градуса. 27 апреля в столице будет до 24 градусов тепла, местами пройдут дожди.

На Пасху 28 апреля в Москве будет не больше 11 градусов тепла, такая же температура будет держаться и в начале следующей недели. И уже на Первомай в столице ожидается около 10–15 градусов.

Он отметил, что 28 апреля температура воздуха в столице не поднимется выше 11 градусов тепла. Такая же температура ожидается и 29 апреля.