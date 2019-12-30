30.12.2019, 21:06
На подозреваемого в подрыве автомобиля чиновника Рамонского района был составлен фоторобот
ИА «Ореанда-Новости». На подозреваемого в подрыве автомобиля чиновника Рамонского района был составлен фоторобот, сообщает издательство «Блокнот Воронеж».
Сегодня, 30 декабря, была составлена ориентировка на подозреваемого, который виновен в взрыве чиновника Воронежской области Николая Фролова. Фоторобот составлен на мужчину примерно 45-50 лет, рост которого ориентировочно 160-170 сантиметров. По данным с ближайших камер, мужчина был одет в куртку камуфляжного оттенка и чёрную шапку.
Взрыв автомобиля депутата Рамонского района произошёл в четверг, 26 декабря. Преступник прикрепил к днищу машины пластиковый сосуд с противопехотной гранатой Ф-1. Сам чиновник Николай Фролов выжил. Сейчас он находится в местной больнице с травмой ноги. Его состояние не критичное.
Сегодня, 30 декабря, была составлена ориентировка на подозреваемого, который виновен в взрыве чиновника Воронежской области Николая Фролова. Фоторобот составлен на мужчину примерно 45-50 лет, рост которого ориентировочно 160-170 сантиметров. По данным с ближайших камер, мужчина был одет в куртку камуфляжного оттенка и чёрную шапку.
Взрыв автомобиля депутата Рамонского района произошёл в четверг, 26 декабря. Преступник прикрепил к днищу машины пластиковый сосуд с противопехотной гранатой Ф-1. Сам чиновник Николай Фролов выжил. Сейчас он находится в местной больнице с травмой ноги. Его состояние не критичное.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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