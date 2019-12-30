Сегодня, 30 декабря, была составлена ориентировка на подозреваемого, который виновен в взрыве чиновника Воронежской области Николая Фролова.По данным с ближайших камер, мужчина был одет в куртку камуфляжного оттенка и чёрную шапку.Взрыв автомобиля депутата Рамонского района произошёл в четверг, 26 декабря. Преступник прикрепил к днищу машины пластиковый сосуд с противопехотной гранатой Ф-1. Сам чиновник Николай Фролов выжил. Сейчас он находится в местной больнице с травмой ноги. Его состояние не критичное.