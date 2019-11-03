03.11.2019, 12:14
На поиски пропавшего в порту Находка моряка направили дополнительные силы
ИА «Ореанда-Новости» Взрыв на танкере «Залив Америка» случился 2 ноября, два человека погибли, один пропал без вести. Поиски ведутся на протяжении суток, пока результатов нет. Для лучшего исследования местности в порт Находка прибыли моряки. Они займутся поисками пропавшего под водой. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта также сообщили, что поиск ведётся с водных катеров.
Сам танкер «Залив Америка» перевезли к причалу, он находится в безопасности. Следователи изучают подробности случившегося.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии