ИА «Ореанда-Новости» Взрыв на танкере «Залив Америка» случился 2 ноября, два человека погибли, один пропал без вести. Поиски ведутся на протяжении суток, пока результатов нет. Для лучшего исследования местности в порт Находка прибыли моряки. Они займутся поисками пропавшего под водой. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта также сообщили, что поиск ведётся с водных катеров.

Сам танкер «Залив Америка» перевезли к причалу, он находится в безопасности. Следователи изучают подробности случившегося.