ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщила, что президиум комиссии правительства России по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил концепцию онлайн-сервиса, предназначенного для получения сведений о ходе исполнительного производства.

Новая платформа будет размещена на портале государственных услуг. При её посредстве граждане получат возможность удалённо взаимодействовать с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), например получать уведомления, подавать заявления, а также погашать задолженность прежде возбуждения исполнительного производства. По расчётам специалистов министерства, внедрение инновации позволит вдвое уменьшить нагрузку на ФССП, банки и другие учреждения, так или иначе связанные с исполнительным производством.

Прежде чем реализовать проект на федеральном уровне, он пройдёт тестирование в Республике Карелия, где он будет запущен в октябре текущего года.