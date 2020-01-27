27.01.2020, 23:25
На российских дорогах начали устанавливать новые камеры фиксации
ИА «Ореанда-Новости». На российских дорогах начали устанавливать новые камеры фиксации нарушений ПДД.
В Подмосковье на обочинах были замечены новые автомобили Lada Granta, на крыше у которых установлены камеры в защищенном боксе. Новшество было введено с 1 января этого года. Подобные автомобили пришли на замену стандартным треногам. Многие эксперты отмечают, что такое нововведение связано с негативной реакцией российских автолюбителей на треноги.
Автомобили окрашены в яркие цвета. На них установлен новый программным комплексом от компании «МВС Группп», который позволяет получать данные как со встроенной, так и с выносной камеры. Комплексы способны измерять скорость до 350 километров в час на расстоянии не не более 100 метров.
В Подмосковье на обочинах были замечены новые автомобили Lada Granta, на крыше у которых установлены камеры в защищенном боксе. Новшество было введено с 1 января этого года. Подобные автомобили пришли на замену стандартным треногам. Многие эксперты отмечают, что такое нововведение связано с негативной реакцией российских автолюбителей на треноги.
Автомобили окрашены в яркие цвета. На них установлен новый программным комплексом от компании «МВС Группп», который позволяет получать данные как со встроенной, так и с выносной камеры. Комплексы способны измерять скорость до 350 километров в час на расстоянии не не более 100 метров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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