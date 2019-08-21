Теперь крупнейший южнокорейский производитель электронных и мобильных устройств будет доступен для покупателей на платформе AliExpress.

Для российских потребителей теперь будет доступна такая продукция бренда как бытовая техника и гаджеты. Товары из наиболее популярных категорий этого южнокорейского бренда можно заказать, не выходя из дома. По информации, опубликованной на портале под названием «Актуальные новости», стало известно, что свыше ста наименований продукции марки Samsung будет доступно для продажи в России путём их заказа на площадке T-Mall. Специалисты отмечают, что таким образом южнокорейский производитель отрабатывает новую для рынка модель предпринимательства. Она заключается в том, что руководство бренда самостоятельно способны контролировать и курировать реализацию собственной продукции, находясь внутри платформы T-Mall. В случае успешной реализации проекта корпорация Samsung сможет выставиться на интернет-площадках от AliExpress. Таким образом, компания сможет занять место одного из крупнейших продавцов собственной продукции в интернете.

Стоит также отметить, что заниматься реализацией товаров на данной интернет-платформе могут только клиенты, представляющие крупнейшие мировые производители, которых, в свою очередь, выбирает само руководство AliExpress.

Напомним, что недавно стало известно, сколько будут стоить новые флагманские модели южнокорейского концерна. Их стоимость варьируется от семидесяти семи до девяноста тысяч рублей. Новинки поступят в продажу на территории России в пятницу, 23 августа.