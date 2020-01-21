21.01.2020, 20:52
На российской границе усилили контроль из-за коронавируса в КНР
ИА «Ореанда-Новости». В секретариате и.о. вице-премьера РФ Татьяны Голиковой рассказали, что власти решили ужесточить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу с Китаем, пишут «Известия».
Это связано с распространением в Китае нового коронавируса.
В частности, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Также отработан алгоритм действий при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания. Кроме того, проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за контактными.
Напомним, новый вирус распространяется на территории Китая, от него пострадали уже более двухсот человек, шестеро скончались.
Это связано с распространением в Китае нового коронавируса.
В частности, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Также отработан алгоритм действий при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания. Кроме того, проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за контактными.
Напомним, новый вирус распространяется на территории Китая, от него пострадали уже более двухсот человек, шестеро скончались.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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