Это связано с распространением в Китае нового коронавируса.В частности, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Также отработан алгоритм действий при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания. Кроме того, проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за контактными.Напомним, новый вирус распространяется на территории Китая, от него пострадали уже более двухсот человек, шестеро скончались.