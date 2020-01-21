ИА «Ореанда-Новости»В секретариате и.о. вице-премьера РФ Татьяны Голиковой рассказали, что власти решили ужесточить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу с Китаем, пишут «Известия».

Это связано с распространением в Китае нового коронавируса.

В частности, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Также отработан алгоритм действий при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания. Кроме того, проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за контактными.

Напомним, новый вирус распространяется на территории Китая, от него пострадали уже более двухсот человек, шестеро скончались.