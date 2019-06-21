ИА «Ореанда-Новости» У одного из продавцов на столичном рынке «Садовод» был обнаружен питон диной три метра, после чего пресмыкающееся изъяли инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Один из местных жителей обратился в ведомство с заявлением о том, что на рынке продают черепах редких пород. При проверке торговой точки инспекторы обнаружили питона, на которого у продавца не оказалось положенных документов.

Змея была направлена в Центр передержки животных. Пион находится под охраной Международной конвенцией СИТЕС. По факту произошедшего заведено дело об административном правонарушении.