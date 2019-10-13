Результатом проведения акции стала посадка более трёхсот деревьев.

Местом проведения экологической акции под названием «Живи, лес!» была выбрана территория села Новотроицкое, расположенного в Анивском районе Сахалина. Вместе с жителями села участие в посадке кустарников и деревьев приняли представители общественных организаций, местных властей и областного правительства. Всего в ходе проведения мероприятия было посажено более трёхсот деревьев. По словам заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данилы Дударева, акция «Живи, лес!» может стать началом традиции для жителей Сахалина, когда у каждого жителя острова появится собственное дерево. Чиновник также подчеркнул и важность увеличения аналогичных мероприятий, что положительно скажется на экологическую обстановку в регионе.

Жителями острова были посажены целые березовые, рябиновые, кленовые аллеи. Таким образом, сахалинцы не только восстанавливают лесной массив острова, но и облагораживают территории муниципальных образований. По информации, предоставленной управляющим делами администрации Анивского городского округа Сахалинской области Алексеем Баяндиным, местное население охотно откликнулось на призыв властей и общественников принять участие в акции.

Напомним, что экологическая акция «Живи, лес!» проходит на острове Сахалин в восьмой раз. Стартовала она ещё в августе. За время её проведения в текущем году было посажено около одной тысячи шестисот деревьев и кустарников. Всего было засажено свыше трёх гектаров земли. Посадка зелёных насаждений сопровождается проведением образовательных мероприятий и организацией тематических выставок.