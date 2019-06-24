ИА «Ореанда-Новости» В двух из четырёх проб водопроводной воды в городе Оха на севере Сахалина обнаружили вирус гепатита А, одной семье из трёх человек потребовалась госпитализация. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на мэра города Сергея Гусева.

Вирус был обнаружен в пробах воды из многоквартирного дома, а также в воде из крана в туалете городского бассейна «Дельфин». Градоначальник отметил, что вода в городском водопроводе будет хлорироваться до вторника.

Население города более 20 тысяч человек, люди вынуждены были запастись водой на сутки. Также в город поступило 800 доз вакцины, половину из них уже получили дети дошкольного возраста.