ИА «Ореанда-Новости». На прошедшем саммите НАТО Дональд Трамп подверг критике своих военных партнёров и назвал Россию евроатлантической угрозой.

Президент США Дональд Трамп также присутствовал на саммите НАТО, который проходил в Брюсселе и начался в среду, а закончился в четверг. Во время заседания лидер государства загружал всё новые посты в Твиттер. Также он подверг критике своих военных партнеров.

Дональд Трамп укорил страны Североатлантического альянса в том, что они осуществляют слишком маленькие военные расходы по сравнению с Соединёнными Штатами Америки. По мнению Трампа, Америка, наоборот, тратит даже слишком много. Он привёл статистику, согласно которой лишь пять стран Европы выполнили обязательное условие - необходимо было увеличить оборонный бюджет до двух процентов ВВП. Несмотря на то, что такое обязательство главы государств взяли на себя исполнить по истечении шести лет, американский президент сказал, что времени ожидать больше нет и нужно выполнять его прямо сейчас. Также он дополнил, что, вообще, два процента - слишком мало, важные расходы нужно поднимать уже до четырёх.

Напомним, ранее Испания завила о том, что не сможет пойти на такой шаг, даже с учётом лишь двух процентов. Обязательство на себя принял предыдущий Кабмин, а новая глава министерства обороны сообщила, что ни сейчас, ни в ближайшей перспективе королевство не сможет осуществить обещанное.

Дональд Трамп возмутился, что Европейский союз не позволяет американским рабочим сельского хозяйства осуществлять ведение бизнеса на европейских территориях, но при этом желает, чтобы Америка тратила большие суммы на оборону и защищала Европу в НАТО. «Это не сработает!» - Трамп опубликовал очередной твит.

Также президент США обрушился с критикой на Германию, которую обвинил в том, что страна станет энергетическим заложником России из-за постройки «Северного потока-2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель вмешалась и «успокоила» Трампа, утверждая, что ни о какой зависимости речи не идёт. Также Меркель заявила, что Германия и так является вторым после США государством, осуществляющим поставки военного оборудования для партнеров по НАТО.

В итоговой декларации собрания России был уделён отдельный большой абзац. На бумаге написали, что Россия «подвергает угрозе евроатлантическую безопасность и стабильность». В частности, агрессивными рассматриваются такие действия, как огромные вклады РФ в военную технику и инфраструктуру, аннексия Крыма и вторжение в воздушное пространство участников НАТО.