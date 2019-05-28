ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны Турции сообщило о начале наземной и воздушной антитеррористической операции на севере Ирака.

«В рамках операции «Лапа» 27 мая 2019 года вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака. В операции задействованы вертолёты АТАК. Целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ», – сказано в сообщении турецкого военного ведомства.

Армия Турции периодически атакует объекты, связанные с Рабочей партией Курдистана, на севере Ирака. Турецкие власти признают данную организацию террористической.