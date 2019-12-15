В 2019 году в России потратили больше на смартфоны денег, если сравнивать с прошлым годом. Об этом передает РИА Новости, которое ссылается на ритейлеров электроники.17 тысяч рублей составляет средняя стоимость гаджетов в РФ в этом году. По сравнению с прошлым годом она выросла на пять процентов.Программы обмена старых смартфонов на новые со скидкой и программы рассрочки способствуют тому, что увеличивается спрос сегмента флагманских смартфонов. В "Вымпелкоме" заявили, что в уходящем году было куплено в рассрочку и кредит около четверти устройств.