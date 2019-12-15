15.12.2019, 08:47
Жители России стали тратить больше денег на смартфоны
ИА «Ореанда-Новости» В 2019 году в России потратили больше на смартфоны денег, если сравнивать с прошлым годом. Об этом передает РИА Новости, которое ссылается на ритейлеров электроники.
17 тысяч рублей составляет средняя стоимость гаджетов в РФ в этом году. По сравнению с прошлым годом она выросла на пять процентов.
В "М.Видео-Эльдорадо" сказали, что россияне предпочитатают вкладывывать свои деньги в более технически совершенные и более производительные модели. Продажи устройств, которые стоят свыше 50 тысяч рублей, увеличились более чем на четверть, если сравнивать с 2018 годом.
Программы обмена старых смартфонов на новые со скидкой и программы рассрочки способствуют тому, что увеличивается спрос сегмента флагманских смартфонов. В "Вымпелкоме" заявили, что в уходящем году было куплено в рассрочку и кредит около четверти устройств.
17 тысяч рублей составляет средняя стоимость гаджетов в РФ в этом году. По сравнению с прошлым годом она выросла на пять процентов.
В "М.Видео-Эльдорадо" сказали, что россияне предпочитатают вкладывывать свои деньги в более технически совершенные и более производительные модели. Продажи устройств, которые стоят свыше 50 тысяч рублей, увеличились более чем на четверть, если сравнивать с 2018 годом.
Программы обмена старых смартфонов на новые со скидкой и программы рассрочки способствуют тому, что увеличивается спрос сегмента флагманских смартфонов. В "Вымпелкоме" заявили, что в уходящем году было куплено в рассрочку и кредит около четверти устройств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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