ИА «Ореанда-Новости». Минздрав рассматривает введение изображений-демотиваторов на бутылках со спиртными напитками по налогу с изображениями на пачках сигарет. На данный момент специалисты ведомства оценивают перспективу принятия такой меры, об этом сообщают «Известия», ссылаясь на информацию Минздрава.



В стратегию по формированию здорового образа жизни до 2025 года могут включить обязательное размещение устрашающих картинок на этикетах бутылок с алкоголем. Пока в мировой практике такого не было, чтобы подобные картинки использовали на спиртном. Эксперты в Минздраве считают, что этикетки могут сыграть свою роль при информировании населения о вреде алкогольных напитков.

Такие меры, по мнению экспертов Министерства здравоохранения, призваны сократить потребление алкогольной продукции в России. Демотиваторы на этикетках будут информировать о вреде чрезмерного потребления алкоголя.

«В настоящее время указанный вопрос прорабатывается», — цитируют «Известия» слова представителя пресс-службы ведомства. Там же отметили, что в министерстве обсуждаются дополнительные меры, направленные на ограничение потребления алкогольной продукции. Но давать какие-либо конкретные комментарии «пока преждевременно».

Как проинформировал источник в ведомстве, демотиваторы призваны «проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями».

– Например, с совершением уголовно наказуемых деяний, получением серьезных травм. Поэтому подобные картинки могут содержать эпизоды социальной направленности, – говорит собеседник.

Напомним, с 2013 года в России производителей обязали размещать на бутылках с алкоголем предупредительную надпись, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью. Она должна занимать не менее 20% этикетки или контрэтикетки. Также на бутылках пишут о том, что алкогольные напитки не следует употреблять беременным женщинам, людям с заболеванием нервной системы и так далее.

А с 2017 года 50% площади сигаретных пачек с двух сторон начали занимать изображения с предупреждением о вреде курения.