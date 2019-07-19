Он проехался по маршруту Фрунзенского радиуса городского метрополитена, который включает в себя три станции: «Проспект Славы», «Дунайская» и Шушары». Составы движутся по южной части Санкт-Петербурга.

По информации, предоставленной пресс-секретарём компании «Метрострой» Екатериной Гигиняк, пробный поезд следовал в штатном режиме со скоростью в восемь километров в час. Такая маленькая скорость движения обусловлена тем, что железнодорожные пути ещё обкатываются, и необходимо соблюдать крайнюю осторожность при движении. Поезд запустили со станции метро «Международная», через «Проспект Славы» и «Дунайскую» он прибыл на станцию «Шушары».

После того, как пробный поезд закончил своё движение, сотрудниками метрополитена продолжится работа по дальнейшей эксплуатации железнодорожных путей. Так, к примеру, необходимо будет снять окалину с контактного рельса, проверить радиосвязь и так далее.

По словам Екатерины Гигиняк, ввод в эксплуатацию станции «Шушары» запланирован на 1 сентября. Несмотря на оставшийся объём работ, уложиться в заявленный срок возможно. В первый день осени метрополитен будет готов принять первых пассажиров, заверила пресс-секретарь «Метрострой». На станции осталось провести монтажные и отделочные работы.

Согласно проекту, общая пропускная способность нового участка петербургского метрополитена составляет сорок пар поездов в час. Всего пассажирами этого участка станут около одного миллиона человек ежесуточно. Стоимость затраченных на строительство средств составило 34 миллиарда рублей.