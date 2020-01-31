31.01.2020, 16:47
На территории России зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». На территории России были зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Один заражённый человек находится в Забайкалье, второй - в Тюменской области. Люди, заболевшие новым коронавирусом, - китайцы. На данный момент ни у одного россиянина не обнаружен вирус. По словам Голиковой, состояние заражённых стабильное: нет повышения температуры или других клинических проявлений.
По мнению главы Роскомнадзора Анны Поповой, на сегодняшний день в России отсутствует риск распространения китайского коронавируса.
Один заражённый человек находится в Забайкалье, второй - в Тюменской области. Люди, заболевшие новым коронавирусом, - китайцы. На данный момент ни у одного россиянина не обнаружен вирус. По словам Голиковой, состояние заражённых стабильное: нет повышения температуры или других клинических проявлений.
По мнению главы Роскомнадзора Анны Поповой, на сегодняшний день в России отсутствует риск распространения китайского коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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