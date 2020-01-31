Один заражённый человек находится в Забайкалье, второй - в Тюменской области. Люди, заболевшие новым коронавирусом, - китайцы. На данный момент ни у одного россиянина не обнаружен вирус.По мнению главы Роскомнадзора Анны Поповой, на сегодняшний день в России отсутствует риск распространения китайского коронавируса.