ИА «Ореанда-Новости» Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Игорь Козий выступил с предложением разместить на украинско-российской границе ядерные мины. Расположение минных заграждений планируется признать охраняемой законодательством государственной тайной.

Специалист отметил, что Киев имеет право без каких-либо ограничений разрабатывать ядерное оружие. В то же время Козий скептически высказался в отношении создания на Украине тактического ядерного вооружения, поскольку это дорого, а территорий для его испытаний нет.

Ранее, в апреле 2019 года, бывший заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал Игорь Романенко заявил, что для сдерживания российской угрозы страна нуждается в ракетах, которые «доставали бы как минимум до Урала».