ИА «Ореанда-Новости». 16 человек на Украине умерли с начала года от кори, всего за этот год в соседней стране заразились почти 44 тысячи человек, большинство – дети, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Цифры актуальны на период с 28 декабря 2018 года по 25 апреля 2019 года: всего зарегистрировано 43 783 человек заразившихся корью, из них 20 359 взрослых и 23 424 детей. От осложнений кори умерли 16 человек. За последнюю неделю заболели более 2,1 тысячи человек.

Больше всего случаев зарегистрировали в Киеве и области, Тернопольской, Хмельницкой областях. Напомним, корь является инфекционным вирусным заболеванием, которое передаётся воздушно-капельным путём. Чтобы избежать заражения, следует пройти вакцинацию.