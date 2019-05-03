ИА «Ореанда-Новости». В первом квартале текущего года Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну 420 тысяч книг из России. В сообщении Госкомтелерадио сказано, что эти книги с территории «государства-агрессора» имели «антиукраинское содержание».

Всего украинское ведомство подписало 82 отказа о запрете на ввоз литературы с России, отказы обосновали отрицательными заключениями экспертного совета.

Напомним, с 2016 года на Украине действует закон об ограничении печатной продукции антиукраинского содержания. Инициатором закона стал предыдущий президент Пётр Порошенко. Власти таким образом стимулировали украинский рынок «обрастать» печатной продукцией на украинском языке.