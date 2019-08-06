ИА «Ореанда-Новости». В Николаевской области Украины, сообщает ТСН.

По данным журналистов, пенсионер приехал в гости к дочери и внуку и предложил подростку вместе покосить сорняки во дворе. В это время мальчик играл в компьютерную игру и был сильно увлечен. В какой-то момент дед выключил компьютер, чем вызвал агрессию подростка. Старшеклассник нанёс ему пять ножевых ранений.

В результате мужчина скончался ещё до приезда скорой. Позже школьник сам пришёл в полицию и рассказал о произошедшем. Начато расследование инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Оренбургской области суд вынес приговор геймеру, который убил сестру и мать, мешавших ему проводить время за компьютером, а затем закопал их тела под полом. Было установлено, что в феврале 2017 года молодой мужчина убил свою 30-летнюю сестру, а затем мать, которая стала свидетелем преступления. После этого он выкопал под полом в коридоре дома яму глубиной 1 м и спрятал там тела. Одежду родственников он сжег во дворе, пишет РИА «Оренбуржье».

Мужчина сам рассказал следователям о совершенном преступлении, после того как женщины уже месяц находились в розыске как без вести пропавшие. По его словам, мать и сестра отвлекли его от компьютерной игры.

Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что подозреваемый страдает хроническим психическим расстройством и представляет опасность для себя и окружающих. Суд направил обвиняемого на принудительное лечение с специализированную психиатрическую клинику.