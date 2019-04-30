ИА «Ореанда-Новости» На Урале накануне последнего рабочего дня заведующей организационным отделом думы Богдановича Татьяны Копыловой председатель думы Юрий Гринберг принёс в её кабинет траурный венок. Об этом пишет портал «URA.RU».

Сотрудники думы рассказывают, что были шокированы таким поступком, учитывая, что женщина и председатель не сработались, и Гринберг не продлил с ней контракт. Отмечается, что у Копыловой от увиденного сильно поднялось давление. Один из депутатов рассказал, что венок был воспринят всеми, как некий намёк.

Однако как рассказал сам глава думы, злого умысла в его действиях не было. Он принёс венок в кабинет коллеги, чтобы он оставался там до 1 мая, так как на этот день намечено торжественное возложение цветов к памятнику ракетчикам, которые 1 мая 1960 года сбили американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Венок предназначался для того, чтобы почтить память погибшего лётчика Сергей Сафронова.