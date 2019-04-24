ИА «Ореанда-Новости» Главного врача детской городской больницы Сергея Гультяева задержали после проведения обысков в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом пишет портал «URA.RU» со ссылкой на источник в госпитале.

По информации источника, обыски проводились в доме главврача с раннего утра. На работу Гультяева привезли следователи. Сотрудники правоохранительных органов провели также обыски в бухгалтерии, по словам очевидцев, главного врача в наручниках увезли из медучреждения.

Ранее местные СМИ сообщали, что у Гультяева в Испании имеется вилла.