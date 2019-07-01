ИА «Ореанда-Новости». В городе Североуральске Свердловской области женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав, что она негативно влияет на её здоровье, сообщает «URA.RU».



Отмечается, что о том, что вышла вредна для здоровья 53-летняя женщина прочитала в интернете. В полиции рассказали, что она обмотала тряпками провода и пытались их поджечь.



Поджигательница рассказала, что стала думать, что её бессонница и прочие недомогания связаны с этой вышкой. Чтобы незаметно выбраться из дома, женщина купила мужу бутылку водки, чтобы тот опьянел и крепко спал. Возбуждено уголовное дело.