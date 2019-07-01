01.07.2019, 18:23
На Урале женщина попыталась сжечь вышку связи из-за «вреда для здоровья»
ИА «Ореанда-Новости». В городе Североуральске Свердловской области женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав, что она негативно влияет на её здоровье, сообщает «URA.RU».
Отмечается, что о том, что вышла вредна для здоровья 53-летняя женщина прочитала в интернете. В полиции рассказали, что она обмотала тряпками провода и пытались их поджечь.
Поджигательница рассказала, что стала думать, что её бессонница и прочие недомогания связаны с этой вышкой. Чтобы незаметно выбраться из дома, женщина купила мужу бутылку водки, чтобы тот опьянел и крепко спал. Возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии