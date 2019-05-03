ИА «Ореанда-Новости». В городе Каменск-Уральский в пятницу рано утром мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажного жилого дома. Сейчас он в больнице, так как его ранило рикошетом от предупредительного выстрела полицейских. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошёл в 5.45 по местному времени (3.45 по мск). Местные жители позвонили в полицию и сообщили, что во дворе слышны хлопки, похожие на выстрелы из оружия. Полицейские нашли на земле гильзы и установили квартиру, откуда, предположительно, стреляли.

Однако мужчина, приоткрывший дверь, отказался показывать руки полицейским и не хотел выходить. Сотрудник ОВД произвёл предупредительный выстрел, но в результате рикошета пули хозяина квартиры ранило, его доставили в травмпункт.

В квартире были обнаружены гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, гладкоствольный охотничий карабин (зарегестрирован) и два магазина к нему, а также более 50 патронов разного калибра.