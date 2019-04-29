ИА «Ореанда-Новости». Ранее издание E1.ru сообщило, что в Екатеринбурге с умирающего от рака пациента взяли 50 тысяч рублей за протез, который должны были предоставить бесплатно. Свердловская прокуратура начала проверку данного сообщения.

Издание сообщает, что это случилось в 14-й больнице Екатеринбурга, от родственников пациента с онкологией потребовали заплатить 50 тысяч рублей за протез пищевода и операцию по его установке. Позже оказалось, что его должны были установить бесплатно. Кроме того, взяв деньги, врачи протез не установили, больному и его родным сказали обратное. 26 апреля мужчина скончался. Проверку по данному факту также начало городское управление здравоохранения, там обещали принять «кадровые и организационные решения».

Прокуратура выяснит, проводилась ли операция в действительности, должны ли были предоставить протез бесплатно, кто финансировал проведение операции.