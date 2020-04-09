Правохранительными органами было заведено на родителей административное дело. Им вменяется ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей, заявлено в сообщении информационной службы МВД.Сообщается, что в полицию населённого пункта Булашан обратилась женщина. Она заявила, что её брат с женой и тремя детьми, которым четыре, восемь и десять лет, сутки назад ушли в лес. Женщина сообщила, что ушедшая в лес семья не выходит на связь.Заявлено, что. Семьёй был взят с собой сотовый телефон и продукты. Ушедшие в лес собирались периодически возвращаться в населённый пункт, чтобы пополнять запасы продуктов.В лесу семья находилась семь дней. Спали члены семьи под открытым небом. Постелью им служили ветки. Сейчас дети семейной пары находятся в центре социальной помощи семьи Артемовского района.