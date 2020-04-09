09.04.2020, 14:53
На Урале семья поселилась в лесу, чтобы спастись от распространения коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». В Артемовском районе Свердловскй области многодетная семья отправилась жить в лес, чтобы предохраниться от инфицирования коронавирусом, рассказывает РИА Новости. Правохранительными органами было заведено на родителей административное дело. Им вменяется ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей, заявлено в сообщении информационной службы МВД.
Сообщается, что в полицию населённого пункта Булашан обратилась женщина. Она заявила, что её брат с женой и тремя детьми, которым четыре, восемь и десять лет, сутки назад ушли в лес. Женщина сообщила, что ушедшая в лес семья не выходит на связь.
Полицейские нашли семью в лесу, ближайшем к населённому пункту Красногвардейский, где она проживала.
Заявлено, что глава семьи сказал, что он, его жена и дети ушли в лес, чтобы не заболеть коронавирусом. Семьёй был взят с собой сотовый телефон и продукты. Ушедшие в лес собирались периодически возвращаться в населённый пункт, чтобы пополнять запасы продуктов.
В лесу семья находилась семь дней. Спали члены семьи под открытым небом. Постелью им служили ветки. Сейчас дети семейной пары находятся в центре социальной помощи семьи Артемовского района.
Сообщается, что в полицию населённого пункта Булашан обратилась женщина. Она заявила, что её брат с женой и тремя детьми, которым четыре, восемь и десять лет, сутки назад ушли в лес. Женщина сообщила, что ушедшая в лес семья не выходит на связь.
Полицейские нашли семью в лесу, ближайшем к населённому пункту Красногвардейский, где она проживала.
Заявлено, что глава семьи сказал, что он, его жена и дети ушли в лес, чтобы не заболеть коронавирусом. Семьёй был взят с собой сотовый телефон и продукты. Ушедшие в лес собирались периодически возвращаться в населённый пункт, чтобы пополнять запасы продуктов.
В лесу семья находилась семь дней. Спали члены семьи под открытым небом. Постелью им служили ветки. Сейчас дети семейной пары находятся в центре социальной помощи семьи Артемовского района.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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