Как сообщает Горелых, мужчина во время задержания пытался отобрать у полицейского табельное оружие и активно сопротивлялся.По словам Горелых, ранним утром молодой человек, которого задержали за хранение наркотиков, после того, как ему было предложено пройти освидетельствование в медучреждении, попытался убежать от полицейских. Когда лейтенант полиции догнал убегавшего, тот стал оказывать активное сопротивление и попытался отобрать табельное оружие у полицейского. По словам Горелых, полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, но молодой человек продолжил попытки завладеть оружием. После этого, как заявляет Горелых, произошел второй выстрел, ставший смертельным.Также представитель МВД заявил о правомерности применения оружия в данном случае.