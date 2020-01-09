ИА «Ореанда-Новости». На Урале сотрудница кинотеатра лишилась работы из-за невыполнения плана по прокату отечественного кино.

Женщину, которая работала в кинотеатре в городе Богданович, уволили за то, что кинотеатр не выполнил план по прокату российских фильмов. Суд восстановил её в должности, о чём сообщили РИА Новости.

Оказалось, что после увольнения, женщина решила обжаловать решение руководства в суде. Её уволили за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей», под которыми подразумевалась обязанность демонстрировать отечественные фильмы не менее 50% киносеансов. Однако в процессе судопроизводства выяснились некоторые подробности.

Так, было установлено, что на администратора было возложено слишком много обязанностей. Кроме того, выяснилось, что женщине приходилось каждую неделю выкупать билеты из-за отсутствия людей на сеансах. Без её «финансовой помощи» посещаемость зала составила бы 16,4%.