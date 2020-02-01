Видео, которое запечатлело падение космического тела, появилось в сети интернет на одном из каналов видеохостинга YouTube только вчера.Стоит отметить, что по нескольким видео, записанным с различных видеокамер, можно сказать, что метеорит не разорвало на части на высоте менее 30 километров.. Вспышку света могли наблюдать жители Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской и Омской областей.Точное место, куда упал метеорит, пока не озвучивается.