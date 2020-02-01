01.02.2020, 11:02
На Урале упал метеорит
ИА «Ореанда-Новости». На Урале упал метеорит. Инцидент произошёл 30 января в 03-13 по местному времени или в 01-13 по МСК. Видео, которое запечатлело падение космического тела, появилось в сети интернет на одном из каналов видеохостинга YouTube только вчера.
Стоит отметить, что по нескольким видео, записанным с различных видеокамер, можно сказать, что метеорит не разорвало на части на высоте менее 30 километров. Он упал как полноценный объект, что является большой редкостью. Вспышку света могли наблюдать жители Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской и Омской областей.
Точное место, куда упал метеорит, пока не озвучивается.
Стоит отметить, что по нескольким видео, записанным с различных видеокамер, можно сказать, что метеорит не разорвало на части на высоте менее 30 километров. Он упал как полноценный объект, что является большой редкостью. Вспышку света могли наблюдать жители Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской и Омской областей.
Точное место, куда упал метеорит, пока не озвучивается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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