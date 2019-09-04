ИА «Ореанда-Новости». В закрытом городе Трёхгорный в Челябинской области уволили заведующего отделением хирургии единственной медсанчасти, пишет «МК».



Отмечается, что ранее Станислав Редькин рассказал журналистам о том, что у врачей в городе низкая зарплата в сравнении с больницами области. А зачастую нагрузка в его учреждении выше.



Редькин рассказал, что в понедельник вернулся на работу после отгулов, однако ему сообщили, что он уволен. Врач связывает своё увольнение с приказом «начальства сверху». Хирург отметил, что будет искать работу в других больницах региона.