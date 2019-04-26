ИА «Ореанда-Новости». 25 апреля часть кровли в заброшенном здании школы в Первоуральске Свердловской области обрушилась на подростка, школьника госпитализировали. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело о халатности, проинформировали в СУСК по региону.

На 16-летнего подростка упала бетонная плита, мальчик гулял по заброшенному зданию школы-интерната. Следователи возбудили дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Выясняются все обстоятельства несчастного случая, сотрудники СК допрашивают свидетелей, назначена медэкспертиза.