



Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 3 часа 58 минут по местному времени.



Эпицентр опасного явления находился в Катав-Ивановском районе на глубине десяти километров, на расстоянии более 130 километров от Уфы.



ИА «Ореанда-Новости» . Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в Уральском федеральном округе в ночь на 5 сентября.Эпицентр опасного явления находился в Катав-Ивановском районе на глубине десяти километров, на расстоянии более 130 километров от Уфы.

Ближайшим к эпицентру землетрясения населённым пунктом стал посёлок Орловка, находящийся от него в 1,5 километрах. В радиусе 50 километров от центра сейсмической активности расположены 17 населённых пунктов.





Представители Министерства чрезвычайных ситуаций на Урале сообщают, что погибших и пострадавших в результате данного природного явления нет.



Борис Дубровский, губернатор Челябинской области, дал указание специальным службам составить оценку произошедшего, в случае выявления пострадавших им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Дмитрий Федечкин, пресс-секретарь главы региона, сообщил, что уже сформированы и начали работу 17 комиссий по оценке нанесённого ущерба и проверке гражданских объектов, находившихся в опасной зоне.





Галина Федосеева, председатель Совета депутатов города Катав-Ивановска, в своём аккаунте в социальной сети ВКонтакте сообщила, что город пострадал от землетрясения: обнаружена трещина в жилом двухэтажном доме, также повреждена центральная больница города. В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что в результате подземных толчков было повреждено хирургическое отделение больницы.





В социальных сетях пользователи делятся новостями и публикуют снимки ущерба, который нанесло землетрясение. От некоторых пользователей сети Интернет поступает информация, что подземные толчки ощущались и в Уфе. Жители Екатеринбурга рассказывают о том, что во время землетрясения чувствовали, как шатаются их дома.





Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области, сообщает, что в данном регионе не зафиксировано разрушительных последствий после сейсмической активности. Специальные группы провели работу в Екатеринбурге и Каменск-Уральском, так как из этих городов поступали звонки о разрушениях, в районах, граничащих с Челябинской областью, также последствий не обнаружено.





Представители пресс-службы Центрального военного округа сообщают, что подземные толчки не повлияли на выполнение военнослужащими текущих задач.