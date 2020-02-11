ИА «Ореанда-Новости». На телеведущую Алёну Водонаеву написали ещё одно заявление в полицию, пишет РИА Новости.



Отмечается, что новая жалоба связана с постом в Instagram, в котором Водонаева высказалась по поводу запретов абортов. Телеведущая посоветовала подписчикам не заводить ребёнка, «исходя из одного только желания».



Накануне стало известно, что Водонаеву вызвали в отделение полицию из-за поступившей на неё жалобы – телеведущая высказалась по поводу маткапитала, отметив, что простимулировать денежными выплатами можно только тех, кто не отличается высоким моральным, культурным и образовательным уровнем.