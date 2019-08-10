ИА «Ореанда-Новости». Пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае продолжается. Об этом в субботу, 10 августа, «РИА Новости» сообщил начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин. По его словам, в деревне Каменка, расположенной поблизости и пострадавшей при взрывах,

Лисин отметил, что в пункты временного размещения поселили 30 человек. Вернуться в свои дома люди смогут только после того, как соответствующий акт об окончании работ будет дан Министерством обороны. По информации начальника краевого главка МЧС, снятие режима чрезвычайной ситуации в ближайшее время не планируется. Ранее в этот же день стало известно, что число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11 человек.

Новые взрывы на полигоне прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд. Были зарегистрированы как минимум две самопроизвольные детонации снарядов. Инцидент произошел в ходе операции по разминированию. Работы приостановили, а жителей близлежащего села Каменка эвакуировали. Вечером в тот же день стало известно о ликвидации пожара.

5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинcком произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, cпасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Cпустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель. В результате происшествия погиб один человек, восемь пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека.