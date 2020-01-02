ИА «Ореанда-Новости». В Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с накрывшими страну пожарами.

Как сообщил телеканал 9News, в Австралии объявлена масштабная эвакуация. Это происходит из-за пожаров, бушующих в стране.

По данным телеканала, туристам было приказано покинуть штат Виктория до субботы. Число возгораний в нём достигло 45. В субботу в штате прогнозируют «особо пожароопасную погоду». Также власти попросили местных жителей выехать с территорий, куда может добраться пожар. Эвакуация рассчитана на четырёх тысяч человек.

Заместитель комиссара по управлению чрезвычайными ситуациями Дебра Аббот отметила, что пожар уже нанёс огромный ущерб. Сейчас важно действовать быстро, чтобы предупредить возможность человеческих жертв.