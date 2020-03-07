ИА «Ореанда-Новости». Более миллиарда рублей собираются выделить на надбавки за выявление онкологических заболеваний. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 1,2 миллиарда на стимулирующие денежные выплаты медицинским работникам. Выплаты будут начисляться за своевременное выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров.

Ранее сообщалось о том, что Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета средств для увеличения размера зарплат врачей и средних медицинских работников. Выделено будет 18,3 миллиарда рублей.