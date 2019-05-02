ИА «Ореанда-Новости». В городе Ноябрьске (ЯНАО) во время расчистки снега была найдено тело 44-летнего местного жителя, пропавшего зимой. СК расследует дело об убийстве.

Местный, ранее судимый и злоупотреблявший алкоголем житель без вести пропал 14 февраля в Ноябрьске. Его нашли 1 мая рабочие при расчистке снега. Причина смерти устанавливается.

Ранее по факту исчезновения человека было возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается. По данным РИА Новости, тело нашли во время расчистки площадки под строительство детского сада.