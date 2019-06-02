ИА «Ореанда-Новости» Два человека найдены погибшими, после того, как в 18 километрах от Аксарки на протоке перевернулась лодка. Всего в лодке находилось четыре человека, отмечается, что спасательных жилетов у них не было. О трагедии сообщил заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

При этом он призвал местных жителей заботиться, в первую очередь, о своей безопасности, а также принёс соболезнования семьям погибших. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной. На месте ЧП работают спасатели, они исследуют дно водоёма.