ИА «Ореанда-Новости». В торговом центре города Новый Уренгой (ЯНАО) случился конфликт в очереди бистро-кафе, по итогу посетитель ранил ножом двух молодых людей, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.

1 мая в ТЦ «Солнечный» в очереди ресторана быстрого питания мужчина оскорбил женщину, завязалась драка, в которой один посетитель ранил ножом двух молодых людей. Пострадавшим оказался тот, кто пытался разнять драку, оба пострадавших госпитализировали, ранивший их подозреваемый задержан.

По данным местной прессы, персонал ТЦ эвакуировал посетителей третьего этажа, чтобы обезопасить людей. Администрация ТЦ в соцсетях сообщила, что сейчас «Солнечный» работает в штатном режиме, однако посты охраны усилят.