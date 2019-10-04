ИА «Ореанда-Новости». Исполнительный директор Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа Тимур Акчурин выступил с инициативой учредить в регионе День фронтового оленя, пишет РИА Новости.



Таким образом Акчурин хочет увековечить память животных, которые помогали людям во время войны.



Он рассказал, что оленно-транспортные батальоны использовали в Заполярье, в условиях которого они стали просто незаменимы. Батальоны, по словам Акчурин, формировали в основном из представителей коренных народов Севера. Акчурин также напомнил, что на Ямале третий год в августе отмечают День фронтовой собаки.