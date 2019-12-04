В трехэтажном доме, расположенном в районом центре, в понедельник утром случилось возгорание. Пожарным службам для того, чтобы ликвидировать возгорание, потребовалось 10 минут. Огнем была повреждена лестничная площадка.Как рассказали в администрации, о пожаре сообщили молодые люди. Они уже не впервые занимаются в Яр-Сале строительством ледового дворца. Когда молодые люди работали, они услышали крики со стороны расположенного рядом дома. Просили оказать им помощь две девочки.В пресс-службе заявили, что двое молодых людей забежали в подъезд горящего здания и вывели из одной из квартир двух девочек. При возгорании, случившимся на лестничной площадке, они не пострадали.