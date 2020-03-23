В СК РФ заявили о проведении проверки.Инцидент случился в субботу во время цементирования скважины, расположенной на Романовском месторождении нефти примерно в ста пятидесяти километрах от населённого пункта Ханымей.Предполагается, что порвался рукав высокого давления. Рабочий тридцати восьми лет скончался от телесных повреждений, полученных во время выброса струи под давлением.