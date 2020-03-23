23.03.2020, 10:24
На Ямале в ходе цементирования скважины погиб рабочий
ИА «Ореанда-Новости». После мощного выброса воды, случившегося при цементировании скважины на месторождении нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, погиб рабочий. В СК РФ заявили о проведении проверки.
Инцидент случился в субботу во время цементирования скважины, расположенной на Романовском месторождении нефти примерно в ста пятидесяти километрах от населённого пункта Ханымей.
Предполагается, что порвался рукав высокого давления. Рабочий тридцати восьми лет скончался от телесных повреждений, полученных во время выброса струи под давлением.
Инцидент случился в субботу во время цементирования скважины, расположенной на Романовском месторождении нефти примерно в ста пятидесяти километрах от населённого пункта Ханымей.
Предполагается, что порвался рукав высокого давления. Рабочий тридцати восьми лет скончался от телесных повреждений, полученных во время выброса струи под давлением.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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