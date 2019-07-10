Новую точку для отдыха планируется обустроить на месте недостроенного горнолыжного комплекса.

Около дома №4 по улице Заповедная начали строить горнолыжный комплекс, однако, по ряду обстоятельств, стройка была заморожена. Некоторое время назад здесь можно было наблюдать лишь строительные конструкции в виде арматур и бетонных плит. В настоящее время эти элементы уже демонтировали, однако, оставили плиты из бетона в форме дуги – их планируют использовать при сооружении площадки для отдыха. Строители уже заканчивают работы по устройству систем освещения и видеонаблюдения. Следующим этапом станет формирование тропинок по всей территории, а затем элементов прочей инфраструктуры.

По информации, предоставленной пресс-службой Департамента капитального ремонта города Москвы, сначала было принято решение на месте недостроенного горнолыжного комплекса соорудить новый современный спортивный кластер. Однако, жители Южного Медведково выступили с предложением соорудить здесь зону отдыха площадью в пять тысяч квадратных метров. Площадка с ротондой и большим цветником станет центральной частью проекта. Большое внимание уделено прогулочным тропам и детской площадке. Департамент обещал озеленить этот место – здесь разобьют цветники и высадят кустарники и деревья. В результате на месте брошенной стройки появится новая примечательная для этого района точка отдыха.

Работы планируют закончить к концу текущего года, заключили в ведомстве капитального ремонта.