29.08.2019, 21:23
На юге Москвы в водосточной трубе многоэтажки нашли гранату
ИА «Ореанда-Новости». В столичном районе Северное Чертаново в водосточной трубе девятиэтажного жилого дома предположительно нашли гранату, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что в трубе найден предмет, который поход на гранату. Источник издания сообщил, что дом находится по адресу Сумский проезд, 3.
Сейчас жителей двух первых этажей эвакуируют. На месте инцидента работают кинологи, полиция и МЧС.
Сообщается, что в трубе найден предмет, который поход на гранату. Источник издания сообщил, что дом находится по адресу Сумский проезд, 3.
Сейчас жителей двух первых этажей эвакуируют. На месте инцидента работают кинологи, полиция и МЧС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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