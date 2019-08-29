Сообщается, что в трубе найден предмет, который поход на гранату. Источник издания сообщил, что дом находится по адресу Сумский проезд, 3.Сейчас жителей двух первых этажей эвакуируют. На месте инцидента работают кинологи, полиция и МЧС.